منتدى الدول المصدرة للغاز بمشاركة المؤسسة الوطنية للنفط

شارك رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” – الأربعاء- في مؤتمر منتدى الدول المصدرة للغاز لإطلاق التقرير السنوي الخامس حول صناعة الغاز العالمية.

وذكرت المنصة الإعلامية للمؤسسة أن المؤتمر تضمن مداخلات المسؤولين في الدول الأعضاء ورؤساء المنظمات الدولية المتعلقة بالطاقة، الذين أشادو بدور المنتدى في مجال صناعة الغاز العالمية وبما قدمه التقرير السنوي في إصداراته السابقة من معلومات قيمة.

وتخلل المنتدى تقديم الدكتور يوري سنتيورين -الأمين العام للمنتدى- عرضا لأهم المؤشرات و المواضيع والبيانات التي تناولها التقرير ، فيما تضمن حلقة نقاش شارك فيها الخبراء والبحاث بالمنتدى وأكثر من “220” مشارك حول العالم، كما شارك في المؤتمر و حلقة النقاش الدكتور الطاهر الناجح عضو المجلس التنفيذي للمنتدى عن ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية