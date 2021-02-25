لقاء ليبي إيطالي لتنمية الصادرات بين البلدين

أكد المدير العام لمركز تنمية الصادرات محمد الذيب على ضرورة التعاون من أجل المصلحة الاقتصادية بين ليبيا وإيطاليا خاصة فيما يتعلق بالعملية التصديرية بين البلدين ضمن بحث ودراسة الملفات ذات الاهتمام المشترك.

تأكيدات “الذيب” جاءت خلال كلمته الافتتاحية للاجتماع التقابلي بين مركز تنمية الصادرات و الغرفة التجارية الليبية الإيطالية بحضور مديري الإدارات و المكاتب و رئيس الغرفة التجارية الليبية الإيطالية “جان فرانكو داميانو” و نائبه “فتحي الفقيه” و “محمد الأطرش” مدير شركة جنوب المتوسط .

وأعرب “جان داميانو” عن شكره لمدير عام المركز و الحضور على حسن الاستقبال و الترحاب و مؤكداً على عمق الصداقة الإيطالية الليبية و أن (البلدين قريبين من ناحية المسافة و التفكير) ، كما أكد علي ضرورة الإهتمام بالمنتجات الزراعية و الأسماك ووصف ليبيا بــ “بوابة للأسواق الأخرى في أفريقيا” .

وتخلل الاجتماع عرض مرئي يوضح عمل المركز و رؤيته ورسالته و أهدافه و نماذج من المنتجات الليبية الجاهزة للتصدير و التطرق لتاريخ العلاقات الاقتصادية بين ليبيا و إيطاليا وميزان التجارة بين البلدين، كما أكد الطرفان على الاستفادة من الخبرات و الاطلاع على التجارب و استغلال الموقع الجغرافي وإمكانية اعتماد شهادة جودة بين الجانبين تكون نافذة عبور للاتحاد الأوروبي.

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