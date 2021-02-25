اقتصاد

مدير عام “شركة الكهرباء” يتابع سير العمل مع مديري الإدارات

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تابع  المدير العام للشركة العامة للكهرباء “عبد الحكيم الفرجاني” سير العمل بكافة الإدارات وناقش مع مسؤولي الشركة وضع الخطط الكفيلة والبرامج التي تتعلق بتطوير ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية والوقوف على حجم المشاكل والعراقيل التي تواجهها وايجاد الحلول المناسبة لمعالجتها – حسب ما أوردته المنصات الإعلامية للشركة .

جاءت متابعة المدير العام خلال اجتماع موسع عقده -الأربعاء- داخل مقر الشركة العامة للكهرباء الكائنة في طريق السواني -طرابلس- وحضره المدير العام المساعد لشؤون العمليات والمدراء العامون وعدد من ممثلي الإدارات الفنية .

أثنى “الفرجاني” في مفتتح الاجتماع على جهود موظفي الشركة ، وحثهم على بذل المزيد من الجهد والتفاني في أداء العمل من أجل الرفع والرقي من مستوى الخدمات التي تقدمها الشركة، مؤكداً على تكثيف  الجهود من كافة الإدارات والعمل بروح الفريق الواحد من أجل  تحقيق كافة الأعمال المناطة بكل الإدارات .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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