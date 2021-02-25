تواصل مسلسل سرقة أسلاك الكهرباء والشركة تحذر من انهيار الشبكة

تقرير/ 218

أصدرت الشركة العامة للكهرباء على منصاتها الإعلامية تنويهات متلاحقة على مدار اليومين الأخيرين، أدانت من خلالها تواصل أزمة الاعتداء على الشبكة العامة باقتراف مجموعات مجهولة بسرقة الأسلاك والكوابل في مناطق متعددة .

وقالت الشركة في آخر منشور لها مساء الأربعاء إن “ظاهرة سرقة الأسلاك لم تتوقف دون أي رادع ولا صوت يُسمع، إذ لوحظ تكرارها وازديادها بشكل شبه يومي ما انعكس على المواطن بالدرجة الأولى نتيجة انقطاع التيار الكهربائي كما انعكست الأزمة سلباً على الشركة كونها تتكبد تكاليف وخسائر مادية مضاعفة.

وذكرت الشركة في آخر تنويهاتها أن آخر الإعتداء كان على خط “مراجنة” من 30 “بئر العالم” وسرقة أسلاك كهرباء بمسافة 350 متراً مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي على عدد من المنازل بالمنطقة بدائرة توزيع “سيدي السائح” من ضواحي طرابلس الكبرى الجنوبية .

كما سجلت الشركة اعتداءً آخراً -الأربعاء- على خط مشروع الأغنام من “فرعية التجفيف” وسرقة أسلاك ضغط عالي بمسافة ” 750 متر ” مما تسبب في فصل التغذية على نحو 10 محولات ومحطة أرضية وانقطاع الكهرباء على أجزاء واسعة من المنطقة بدائرة توزيع “الحي الصناعي”، طرابلس .

كما رصدت الشركة يوم الثلاثاء الماضي سرقة 2650 متراً من أسلاك الكهرباء وفقدان التغذية على عدد من المناطق، فقد تمت سرقة أسلاك ضغط عالي بمسافة 800 متر بدائرة توزيع الكريمية وسرقة أسلاك كهرباء بمسافة 1200 متر بدائرة توزيع جنوب زليتن وسرقة أسلاك ضغط منخفض مسافة 200 متر و 450 متر أسلاك ضغط عالي بدائرة توزيع الحي الصناعي-طرابلس.

وأضافت الشركة في تونيه الثلاثاء أنه بهذا العمل الذي وصفته بــ”الإجرامي” انقطع التيار الكهربائي على أجزاء واسعة من المناطق المذكورة، فيما أبدت الشركة أسفها على تكرار مثل الحالات وبشكل شبه يومي رغم مناشدتها عديد المرات كافة الجهات الاعتبارية بضرورة وضع حد لهذه “الأعمال الإجرامية الخطيرة” التي من شأنها أن تهدد شبكة التوزيع بالانهيار.

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