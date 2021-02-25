نقابة النفط يهددون بالتصعيد لزيادة مرتباتهم

دعت النقابة العامة للنفط إلى تنفيذ قرار صادر عام 2013 يقضي بزيادة مرتبات العاملين بالقطاع وتوفير التأمين الطبي.

وأمهلت النقابة في بيان لها الجهات المسؤولة بالدولة أسبوعا للرد على هذه الدعوة، مهددة بالتصعيد وخفض إنتاج النفط تدريجيا في حال لم تجر الاستجابة لهذه الدعوة.

وطلبت النقابة من الجهات المسؤولة تبيان أسباب عرقلة تنفيذ القرار بكل وضوح وشفافية ملوحة بالتهديدات المذكورة في حال تعمد المماطلة فضلا عن إعلان انطلاق حراك لانتزاع حقوقها بكل الطرق والوسائل.

وجاء في البيان أن المسؤولين لم يقدروا هذه المسؤولية (بشأن مطالباتهم) بعدم تجاوبهم مع القضايا المهمة والحقوق الضائعة لأكثر من 7 سنوات، وفق النقابة.

وأوضحت النقابة أن هذه الخطوة من جهتهم تتزامن مع استمرار تردي أوضاع العاملين بالحقول وما يواجهونه من ظروف وبيئة عمل مزرية ومذلة وانسداد الأفق وتهميش حقوق العاملين بالقطاع.

وقال البيان إن النقابة تراسلت بشكل رسمي مع الجهات المعنية التي تتعمد تجاهل هذه المطالبات المشروعة في حين نفذت طلبات مماثلة لجهات أخرى وأصبح كل منهم يحيل تجاههم المسؤولية للجهة الأخرى هربا منها، حسب النقابة.

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