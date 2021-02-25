شركة الكهرباء تعلن عدد ساعات طرح الأحمال لليوم الخميس 25 فبراير

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، عن عدد ساعات طرح الأحمال اليوم الخميس 25 فبراير 2021، في جميع المناطق.

وقالت شركة الكهرباء في نشرتها اليومية الصادرة اليوم والمنشورة على صفحتها الرسمية في موقع فيسوك، إن عدد ساعات طرح الأحمال المتوقعة استقرت عند ( ثلاث ساعات ونصف ساعة) على مناطق الجناح الغربي والجنوبي.

فيما سيكون عدد ساعات طرح الاحمال في الجناج الشرقي مابين (3) ساعات إلى ساعتين.

وشددت الشركة في بيان لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، على ضرورة الانتباه إلى أي متغيرات مستجدة على الشبكة.

ودعت الشركة العامة إلى تقديم شكاوى في حال زيادة عدد ساعات طرح الأحمال عن المدة المقررة، بالاتصال بالأرقام : 0215825209 / 0214808922 / 0214800990.

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