العمل والتأهيل تبحث إنشاء مركز تدريب بمدينة غات

عُقد يوم أمس الأربعاء 24 فبراير بديوان وزارة العمل بطرابلس، اجتماعاً بين وزير العمل والتأهيل “المهـدي الأمـين” وعضو المجلـس الأعـلى للـدولة عن مـدينة غـات “ابكـدا الكــوني كلالـه” ومـدير مـكتب العمـل والتأهـيل غـات “السنوسي اجدال”، ومـدير المعهـد العالـي للعلـوم للتقنيـة بالمدينة “صـالح جـبرائيل” ومدير مركز اقرأ “محمد عبدالله”، وبحضور أعضاء مكتب الوزير السيدة “مروى العريبي” ، والسيد “محمود ايجي”.

نوقش خلال هذا الاجتماع موضوع إنشاء مركز للتكوين والتدريب المهني في المدينة؛ لتدريب الباحثين عن العمل، وإطـلاق بـرامج تدريبية للمـرأة وشـريحة ذوي الإعاقة وتدريب موظفي مكتبي العمـل غـات والعـوينات.

وتم الاتفاق على توفير المجلس البلدي بالمدينة لمبنى ملائم، فيما ستتولى الوزارة تحويله لمركز تدريب مهني، كما اتفق الحاضرون على استخدام مراكز دعم المرأة بالمدينة في إطلاق برامج متخصصة ؛ للرفع من كفاءتهن في مجالات متعددة.

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