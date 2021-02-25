نقابة النفط: مُطالبة بزيادة المرتبات.. وتلويح بخفض الإنتاج

منحت النقابة العامة لعمال النفط الحكومة وكافة المؤسسات المعنية بتأخّر تنفيذ قرار زيادة المرتبات للعاملين في القطاع بنسبة 67%؛ مهلة مدتها أسبوع، قبل البدء في إجراءات الضغط لتنفيذ القرار، مبيّنة أنها توصلت إلى اتفاق مع كافة العاملين في الموانئ والحقول النفطية بأنها ستشرع في خفض الإنتاج التدريجي.

وأوضحت النقابة، في بيان على وسائل الإعلام حصلت “218” على نسخة منه، أنها بذلت كافة الجهود، وسلكت كافة المسارات، ومن بينها قيامها ببعث مراسلات لجهات كثيرة، وعقدها اجتماعات متتالية، لكن دون جدوى.

وقالت النقابة إن إجراءات الضغط على الحكومة، والمرتقب تنفيذها؛ تأتي بعد مناشدة متواصلة منذ سبع سنوات، مُشدّدة على أن كافة المؤسسات التي تمت مُخاطبتها لم تلتفت للعاملين في القطاع.

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