اقتصاد

السودان تشرع في تطبيق برنامج المساعدات المالية

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شرعت السلطات السودانية في تطبيق برنامج المساعدات المالية ” ثمرات”؛ للحدّ من الأزمة الاقتصادية، ووقعها على شريحة كبيرة من المواطنين، وفقًا لما نقلته وسائل إعلام سودانية محلية.

ويعمل البرنامج على صرف ما يعادل 5 دولارات شهريًا للسكان، على أن تشمل المرحلة الأولى أربع ولايات.

وقالت المصادر ذاتها، إن البرنامج تدعمه جهات خارجية عدة، بينها البنك الدولي الذي سيمنح السودان 400 مليون دولار خلال المرحلة الأولى.

وكان المصرف المركزي السوداني حرّر سعر صرف الجنيه الرسمي عند 375 جنيهًا للدولار، تزامنًا مع توفير النقد الأجنبي بالمصارف.

ويشهد السودان، منذ فترة، أزمات نقص الوقود وشحّ بالسيولة النقدية، إضافة إلى أزمة الدقيق والخبز.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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