النفط يصعد مدفوعًا بتراجع إنتاج الولايات المتحدة

صعدت أسعار العقود الآجلة للخاميْن “برنت والأمريكي الوسيط”، مدفوعة بتراجع الإنتاج في الولايات المتحدة، والذي وصفه الخبراء بـ”الكبير” نتيجة حالة التجمد، إلى جانب إجراءات البنك المركزي الأمريكي، الذي قرّر أن تستمرّ أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة.

وسجلت العقود الآجلة لخام “برنت” تسليم شهر أبريل المقبل، ارتفاعًا بمقدار 33 سنتًا ليسجل سعر البرميل 67,37 دولارًا، وهو قريبٌ من أعلى مستوى له خلال 13 شهرًا.

ووفقًا لما نقلته وكالة “رويترز”؛ بلغت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي الوسيط غرب تكساس مع حلول الساعة 12 ظهرًا بتوقيت ليبيا 63,45 دولارًا للبرميل.

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