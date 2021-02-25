لأول مرة …فريق الصيانة بجهاز النهر الصناعي يشغل البئر 214

السرير 25 فبراير 2021 (وال) -أدخل فريق الصيانة بجهاز النهر الصناعي بموقع السرير، يوم أمس الأربعاء، البئر (214) على خط الإنتاج بمعدل تدفق (76.830) لتر في الثانية، وتشغيله لأول مرة، وذلك بعد الانتهاء من أعمال صيانة للبئر نتيجة بعض الأعطال والتسريبات.

وذكر أحد مهندسي الصيانة لوكالة الأنباء الليبية ” أن عملية الصيانة تمت في ظروف صعبة، من حيث قلة الإمكانيات، وتقصير الجهات المختصة، مضيفا: أنه في عام 2006م، تم تجميع الوصلات الخارجية للبئر( 214 ) وفي يوليو2020، تم إرساء مضخة على عمق (159) متر، علما بأن عمق البئر (429) متر، وبعد تشغيل البئر وجدت بعض المشاكل الكهربائية والميكانيكية، والتي قام فريق المنظومة الكهربائية بإصلاح العطل الكهربائي فيه، بينما عمل فريق المنظومة الميكانيكية بإصلاح الأعطال و التسريبات في الوصلات و الأنابيب الخارجية للبئر. (وال السرير) س خ.

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