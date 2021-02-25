بومطاري : كل المشاريع الاقتصادية في ليبيا لم يتم تمويلها من قبل المركزي

صرح وزير المالية “فرج بومطاري ” في لقائه على قناة الوسط رصدته صحيفة صدى الاقتصادية أن هناك عدة مشاريع انطلقت في ليبيا و لم ترى النور منذ عدة سنوات منها مشروع مدفوعات الوطني في مصرف ليبيا المركزي و لم يستكمل بسبب عدة مشاكل .

وأضاف” بومطاري” إن أحد هذه المشاكل انعقاد مشروعات اقتصادية مع شركة كورية ذهبت و لم تعود إلى هذه اللحظة وقبل خروج الشركة الكورية كانت هناك مشكلة بينها وبين مصرف ليبيا المركزي .

وقال بومطاري : طالبت بتقرير من شركة ليبيا للتجارة وكانت أولى المشاكل التي تواجه فيها الشركة عدم تحويل الأموال من قبل مصرف ليبيا المركزي كما أن كل المشاريع الاقتصادية في ليبيا لم يتم تمويلها .

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