اقتصاد

” جلوبال وينتس” تكشف عن مصادر سرية من قبل مصارف لليبين في قلب لندن

تم النشر منذُ 26 دقيقة
تعليقات
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

كشفت منظمة” جلوبال ويتنس عن تقدميها ندوة بالتعاون مع مؤسسة أريج عبر الإنترنت مدتها ساعتان حول مجموعة بيانات تم تجميعها ونشرها من قبلها بناءً على معلومات حول نظام خطابات الائتمان المثير للجدل الذي نشره المصرف المركزي الليبي .

وبحسب “جلوبال ويتنس” إن مسار الأموال لخطابات الائتمان الذي تمتد من مصرف ليبيا المركزي إلى المصارف المملوكة لليبيين في قلب لندن بالاعتماد على مقابلات مع مصادر سرية ومعلومات مالية مفتوحة المصدر وقاعدة بياناتنا المنشأة حديثًا والتي تبلغ قيمتها 2.5 مليار دولار تقريبًا من معاملات خطابات الاعتماد من أبريل إلى يوليو 2020 .

كما تمكنت مجموعة البيانات المتاحة للجمهور “الصحفيين” من الحصول على نظرة عامة على نظام صرف الدولار لدى المصرف المركزي الليبي والتعمق أكثر في الشركات التي تلقت هذه المعاملات بالدولار وفقاً لجلوبال وينتس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية

عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • اتبتث الدراسات البيئية أن الابحاث الفضائية وإطلاق صواريخ الأقمار الصناعية المتواصل سواء للاتصلات أوالقنوات أو اغراض عسكرية ــ سببت في ضرر بالغ في محيط الغلاف الجوي وتسرب كميات هائلة من غازاات كونية غامضة تقلص من الأكسجين فالارض بشكل كبير حيث وجد العديد من المراقبين ذرات سوداء غامضة على أسطح البناياتت التي بنيت حديثا ومادة قاتمة غامضة على أسلاك أعمدة الكهرباء ـ والىاأن لم يعرف مدى ضرر هذه الغازات على أجهزة تنفس الكائنات الحية الأرضية.

    //tutorbin.com/blog/wp-content/uploads/2019/08/CK6XpioPT3WAZPe5D6QP_Greenhouse-Effect-diagram-2.jpg

    رد

  • طائر يزرع البذور الاشجار والغابات من منطقة الى أخرى – إطلقوا الطيور من الأقفاص للطبيعة

    youtube.com/watch?v=neDR-xi1A3k

    رد