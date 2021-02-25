مدير الرقابة الإدارية بترهونة يجتمع لناقشة جملة من المواضيع

عقد مدير فرع هيئة الرقابة الإدارية ترهونة “إسماعيل مسعود” اجتماعاً، بحضور مدراء الإدارات بالفرع.

تناول الاجتماع مناقشة الخطة السنوية البديلة للعام الجاري والمشاكل والصعوبات التي تواجه عمل الفرع، إضافة إلى ما يستجد من أعمال .

ومن جهته أكد المدير على أهمية تنسيق الجهود التي من شأنها الرفع من مستوى فعالية العمل الرقابي بالهيئة، وكذلك شدد على ضرورة الإلتزام بساعات العمل اليومي وضرورة إنجاز الملفات المحالة للإدارات في مواعيدها المحددة والإهتمام بالإحصائية الشهرية وإعدادها وإنجازها في الزمن المحدد لها ،والأخذ بدليل العمل لتسهيل إنجاز الأعمال وضمان تحقيق أفضل النتائج .

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