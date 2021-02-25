سعر الدولار والعملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الخميس 25 فبراير 2021 بالسوق السوداء

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الخميس 25 فبراير 2021 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

وفيما يلي اخر اسعار العملات في ليبيا اليوم الخميس 25-2-2021 وفقا لمتداولون في الحلقة سوق المشير للعملات والذهب في العاصمة طرابلس :

الدولار = 5.12 ~ 5.11 دينار

الدولار حوالة تركيا= 5.10 دينار

دولار حواله دبي =5.10 دينار

دولار بشيك الوحدة =5.38 دينار

اليورو = 6.122 دينار

الجنية الإسترليني 7 دينار

الليرة التركية 0.72 دينار

الدينار التونسي 1.88 دينار

الجنية المصري 0.32 دينار

الدينار الاردني 7.20 دينار

كسر الذهب عيار 18 ب212 دينار

كسر الذهب عيار 21 ب247.33 دينار

كسر الذهب عيار 24 ب282.6 دينار

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