” جلوبال وينتس” تكشف معلومات سرية عن المصارف المملوكة لليبيين بلندن

كشفت منظمة” جلوبال ويتنس عن تقدميها ندوة بالتعاون مع مؤسسة أريج عبر الإنترنت مدتها ساعتان حول مجموعة بيانات تم تجميعها ونشرها من قبلها بناءً على معلومات حول نظام خطابات الائتمان المثير للجدل الذي نشره المصرف المركزي الليبي .

وبحسب “جلوبال ويتنس” إن مسار الأموال لخطابات الائتمان الذي تمتد من مصرف ليبيا المركزي إلى المصارف المملوكة لليبيين في قلب لندن بالاعتماد على مقابلات مع مصادر سرية ومعلومات مالية مفتوحة المصدر وقاعدة بيانات منشأة حديثًا والتي تبلغ قيمتها 2.5 مليار دولار تقريبًا من معاملات خطابات الاعتماد من أبريل إلى يوليو 2020 .

كما تمكنت مجموعة البيانات المتاحة للجمهور “الصحفيين” من الحصول على نظرة عامة على نظام صرف الدولار لدى المصرف المركزي الليبي والتعمق أكثر في الشركات التي تلقت هذه المعاملات بالدولار وفقاً لجلوبال وينتس.

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