مخازن” البيفي ” تستلم عدد حاويات” مشغلات غسيل الكلى

استلمت مخازن البيفي 4 حاويات بها مشغلات غسيل الكلى الموردة من ” شركة Baxter ” السويدية وتحوي عدد 35 ألف غسلة.

كما سيتم توزيع الشحنة على مراكز الغسيل التابع لفروع جهاز الامداد الطبي في كل مناطق ليبيا بعد استكمال الفحص والاجراءات المتبعة بالخصوص.

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