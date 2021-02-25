فريق جزائري في ليبيا لصيانة عدد من محطات إنتاج الطاقة الكهربائية

كشف المدير العام لشركة الكهرباء الجزائرية صبري لزهاري، الخميس، عن وجود فرقة من تقنيي ومهندسي الشركة منذ أسبوع في ليبيا، بطلب من الشركة العامة للكهرباء في ليبيا، بهدف التحضير لذروة الاستهلاك الصيفي.

وأوضح لزهاري، نقلاً عن صحيفة المساء الجزائرية، أن الفريق الفني الجزائري، سيجري فحوصات على ثلاث محطات في ليبيا، وهي محطة الخمس والزاوية وطرابلس.

يذكر بأن فريقاً فنياً من شركة الكهرباء الجزائرية استطاع، في أكتوبر الماضي، صيانة محطة كهرباء الخمس؛ ما أضاف للشبكة الكهرباء الليبية، نحو 500 ميغاوات.

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