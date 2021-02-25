القابضة للاتصالات تجتمع مع غرفة التجارة الأمريكية الليبية

اجتمع رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات “فيصل قرقاب” صباح اليوم الخميس الخامس والعشرين من فبراير الجاري مع “ديبي هيرست” مديرة غرفة التجارة الأمريكية – الليبية، والملحق الاقتصادي لسفارة الولايات المتحدة الأمريكية و مجموعةً من شركات الاتصالات والتقنية الأمريكية الراغبة في العمل في ليبيا.

و تم خلال الاجتماع استعراض الدور الحيوي الذي تقوم به القابضة للاتصالات والشركات التابعة لها في مجال تقديم خدمات الاتصالات في ليبيا وأهمية التعاون مع الشركات الامريكية للمساهمة في التطوير والاستثمار في هذا القطاع.

كما قال ” قرقاب” أن خطة الشركة القابضة 2021-2023 تهدف إلى تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتحسين الاستثمارات في البلاد، مؤكدا على أن الشركات العالمية تعتبر شريكاً استراتيجياً على صعيديْ التطوير والاستثمار.

وأشار سفير الولايات المتحدة في ليبيا “ريتشارد نورلاند” إلى أن “التقدم في تكنولوجيا الاتصالات إلى جانب الاستقرار السياسي سيفتح فرصًا اقتصادية أكبر لليبيين ويجعل ليبيا شريكًا استثماريًا أقوى”.

من جهتها قالت مديرة غرفة التجارة الأمريكية – الليبية “ديبي هيرست”: “نسعى إلى العمل مع القابضة للاتصالات لتعزيز الشراكات بين الشركات الليبية والأمريكية في مجال الاتصالات والتقنية، والتطلع لرؤية الخطوات الاقتصادية المتطورة التي ستحققها ليبيا في السنوات القادمة.

والجدير بالذكر أنَّ الشركة القابضة للاتصالات، تعمل من خلال شركاتها التابعة على تنفيذ عدة مشاريع استراتيجية، تهدف إلى تحسين البنية التحتية والتحول الالكتروني ونقل المعرفة لقطاع الاتصالات والمعلوماتية في ليبيا، إضافةً إلى التعاون الدولي المثمر وفتح آفاق الاستثمار العالمي من خلال التواصل مع عدد من شركات الاتصالات والتقنية الأمريكية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية