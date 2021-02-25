القابضة للاتصالات تجتمع مع غرفة التجارة الأمريكية الليبية

اجتمع رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات “فيصل قرقاب” صباح اليوم الخميس الخامس والعشرين من فبراير الجاري مع “ديبي هيرست” مديرة غرفة التجارة الأمريكية – الليبية، والملحق الاقتصادي لسفارة الولايات المتحدة الأمريكية و مجموعةً من شركات الاتصالات والتقنية الأمريكية الراغبة في العمل في ليبيا.
و تم خلال الاجتماع استعراض الدور الحيوي الذي تقوم به القابضة للاتصالات والشركات التابعة لها في مجال تقديم خدمات الاتصالات في ليبيا وأهمية التعاون مع الشركات الامريكية للمساهمة في التطوير والاستثمار في هذا القطاع.
كما قال ” قرقاب” أن خطة الشركة القابضة 2021-2023 تهدف إلى تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتحسين الاستثمارات في البلاد، مؤكدا على أن الشركات العالمية تعتبر شريكاً استراتيجياً على صعيديْ التطوير والاستثمار.
وأشار سفير الولايات المتحدة في ليبيا “ريتشارد نورلاند” إلى أن “التقدم في تكنولوجيا الاتصالات إلى جانب الاستقرار السياسي سيفتح فرصًا اقتصادية أكبر لليبيين ويجعل ليبيا شريكًا استثماريًا أقوى”.
من جهتها قالت مديرة غرفة التجارة الأمريكية – الليبية “ديبي هيرست”: “نسعى إلى العمل مع القابضة للاتصالات لتعزيز الشراكات بين الشركات الليبية والأمريكية في مجال الاتصالات والتقنية، والتطلع لرؤية الخطوات الاقتصادية المتطورة التي ستحققها ليبيا في السنوات القادمة.
والجدير بالذكر أنَّ الشركة القابضة للاتصالات، تعمل من خلال شركاتها التابعة على تنفيذ عدة مشاريع استراتيجية، تهدف إلى تحسين البنية التحتية والتحول الالكتروني ونقل المعرفة لقطاع الاتصالات والمعلوماتية في ليبيا، إضافةً إلى التعاون الدولي المثمر وفتح آفاق الاستثمار العالمي من خلال التواصل مع عدد من شركات الاتصالات والتقنية الأمريكية.
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