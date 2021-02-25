خاص.. مراجع غيث: الكبير هو من قدم مقترح تمويل شهري يناير وفبراير ومن ثم نكس وعد كعادته … تعرف على التفاصيل

قال المكلف بمهام وزير مالية بالحكومة الليبية التابعة لمجلس النواب بطبرق وعضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي “مراجع غيث” في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية: لا جديد فيما يخص قرض تمويل الميزانية الذي وافق مصرف ليبيا المركزي طرابلس ممثلاً في الصديق الكبير .

وتابع بالقول: أن “الصديق الكبير” لم ينفذ الاتفاق إلى حد اليوم، مضيفاً أنه لا يوجد مبرر لعدم الصرف حتى الأن، مشيراً إلى أن الكبير هو من قدم مقترح التمويل للميزانية عن يناير وفبراير وأكد على استعداده ومن ثم نكس عن وعده كعادته وفقاً لمراجع غيث.

وكشف غيث أن الميزانية لسنة 2021 لم تسلم إلى حد الأن لتعتمد من قبل مجلس النواب .

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