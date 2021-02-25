مصرف الأمان يحذر زبائنه من مشاركة بياناتهم

نشر مصرف الأمان على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” منشوراً يحذّر فيه زبائنه من مشاركة البيانات المصرفية الخاصة بهم، كإسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بتطبيق “الأمان موبايل”، كذلك الأرقام السرية الخاصة ببطاقات السحب الآلي، والرقم المدّون خلف البطاقة ccv.

كما نبّه المصرف على ضرورة تجنب الإفصاح عن هذه البيانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي كالفايبر و الواتساب والفيس بوك، أو مشاركتها على روابط الويب بأنواعها، وذكر المصرف أيضاً أنه ليس لديه أي روابط تطلب مثل هذه البيانات؛ لأنّ نشرها قد يعرض الأرصدة والحسابات للقرصنة.

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