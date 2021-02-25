مليار و400 مليون دولار إيرادات يناير من مبيعات النفط الخام

أخبار ليبيا24

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفـط أن الإيراد العام لشهر يناير للعام 2021م من مبيعات النفط الخام والغاز والمكثفات والمنتجات النفطية والبتروكيماويات وصل إلى مستويات قياسية، حيث سجل مستوى 1,409,093,619.13 دولار أمريكي.

وأضافت المؤسسة في بيان لها عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” أنه تم إيداع قيمة المبيعات بحساب المؤسسة الوطنية للنفط لدى المصرف الليبي الخارجي تماشياً مع الترتيبات الوقتية المعمول بها حاليا.

وقال رئيس مجلس الإدارة مصطفى صنع الله :”لقد كافحت المؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها وعامليها في مختلف مناطق عملياتها طيلة الأشهر الماضية لتحقيق هذا الدخل من خلال زيادة معدلات الإنتاج في أوقات قياسية”.

وأضاف صنع الله أن المؤسسة الوطنية للنفـط نبهت إلى عدم استلامها لمخصصات المحروقات لشهري يناير وفبراير للعام 2021 على التوالي ولا زالت المؤسسة تمول عمليات تشغيل المرافق الحيوية للبلاد بترتيبات خاصة مع البنوك وتحتفظ بحقها كاملاً في محاسبة الجهات الرسمية التي أخلت بواجباتها والتزاماتها.

وأكد أنه سيتم إحاطة مكتب النائب العام بالخلفيات كاملة للوقوف على البواعث والدوافع وراء إيصالنا إلى مرحلة الاتجاه لانهيار المرافق الحيوية في البلاد وتجاوز القانون في هذه الظروف الطارئة باعتبار هذه التصرفات غير المسؤولة قد تشكل جرائم جنائية بسبب إضرارها باستقرار المرافق الحيوية من أمن قومي محطات الكهرباء، محطات تحلية المياه، المصانع الاستراتيجية ، ومحطات توزيع الوقود، في ظل تفشي جائحة كورونا في مناطق ليبيا.

وتابع رئيس مجلس الإدارة :”بالرغم من التخبط والبيروقراطية من بعض دوائر اتخاذ القرار في الدولة في شأن تسييل الميزانيات الضرورية و الملحة التي لا زالت عالقة حتى الآن، إلا أن المؤسسة الوطنية للنفط تتعامل مع التحديات انطلاقاً من شعورها بالمسؤولية الوطنية تجاه المواطن البسيط”.

وحث صنع الله الجهات الرسمية الأخرى على التحلي بروح المسؤولية وتنفيذ التدابير الحكيمة خدمةً للوطن والحيلولة دون انهيار المرافق الحيوية في ظل تفشي جائحة كورونا .