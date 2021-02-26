صندوق الإنماء الاقتصادي يسوّي ديون “المتحدة للطيران”

نجح مجلس إدارة صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي في تسوية الوضع القانوني لشركة “المتحدة للطيران”، التي يساهم فيها الصندوق، والمالكة لطائرات ما زالت رابضة في فاليتا عاصمة مالطا، منذ عام 2012 وكانت على وشك بيعها في المزاد العلني؛ بسبب تراكم الديون التصاعدية.

وقال الصندوق، في بيان نشر عبر المنصات الرسمية يوم الخمس، إن ديوان المحاسبة ووزارة المواصلات ومسؤولي الشركة وحكومة “الوفاق”، ساهموا بشكل ملموس في نجاح تسوية الوضع المالي للشركة، بهدف سداد الديون.

وشدّد صندوق الإنماء على ضرورة إعادة تشغيل الطائرات في أقرب فرصة؛ لضمان تعزيز المركز المالي للصندوق وتقديم خدمات الطيران.

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