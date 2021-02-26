صنع الله يناقش مع إدارة شركة الواحة استقرار إنتاج الغاز وتأثيره على السوق المحلي

اجتمع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله يوم الخميس الخامس وعشرون من شهر فبراير مع شركة الواحة للنفط ، بحضور أعضاء مجلس الإدارة ، ورئيس لجنة الإدارة لشركة الواحة للنفط نوري الصيد وحفيف من المسؤولين .

و نوقش خلال الاجتماع عدة مواضيع من بينها برامج الصيانة التى تقوم بها الشركة ببعض من مواقعها، وسير عمليات الانتاج والإطلاع على أنشطة الشركة المختلفة.

كما تم التطرق إلى خطط المؤسسة والشركة لاستقرار معدلات انتاج الغاز وتأثيره الايجابي على السوق المحلي، وتزويد محطات الطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى مناقشة بعض من المشاريع الهامة والحيوية لشركة الواحة للنفط، والتحديات التى تواجهها اثناء عمليات التنفيذ، والسبل الكفيلة لتجاوزها، لتحقيق المستهدفات ودعم الاقتصاد الوطني.

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