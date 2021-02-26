التجارة والصناعة تستنكر ما جاء في حديث بومطاري بخصوص نظام التتبع.. وتشير إلى مصير الأسعار

أصدرت غرفة التجارة والصناعة والزراعة مصراتة بياناً استنكرت فيه ماجاء في حديث وزير المالية بحكومة الوفاق الوطني ( فرج بومطاري) حول القرار 351 لسنة 2020 بشأن التتبع الإلكتروني للبضائع الموردة للبلاد ووصفه للمحتجين على القرار بأوصاف من المفترض أن لا تصدر عن مسؤولي الدولة.

وقالت أيضاً في نص موجه إلى (بومطاري) انه ليس من المنطق أن يكون كل هؤلاء الموردين والوكالات الملاحية والمخلصين الجمركيين والمؤسسات المعنية بالأمور الاقتصادية كغرف التجارة على خطأ وأنت وحدك على صواب!!!

ووفقاً لغرفة التجارة والصناعة فإنه كان من المفترض به إشراك الجهات المعنية بالشؤون الاقتصادية وبأمور التجار من اتحادات وغرف التجارة والوكالات الملاحية في هذا القرار وكل القرارات الاستراتيجية والحاسمة في أمور الاقتصاد الوطني، أو كان من المفترض أن يلتقي بالموردين أو من يمثلهم للإستماع إليهم بدل إتهام المحتجين بعمليات التهريب والتلاعب ووصفهم بأوصاف يبغضها الله سبحانه وتعالى بل ويحاسب عليها القانون.

كما قالت الغرفة في البيان أن وزير المالية لم يأبه إلى ما سيحدث بسبب هذا القرار من ارتفاع في الأسعار تزيد من حمل المواطن زيادة لما هو عليه، ولم يضع في الحسبان ماسيترتب عليه من تأثير سلبي على صغار التجار الذين سيتم إقصائهم عن السوق، في حين ترسخ به مبدأ الاحتكار عن سبق إصرار.

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