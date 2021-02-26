اقتصاد

مرسى الحريقة يُصدّر مليون برميل نفط خام

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

رست ناقلة النفط الخام NISSOS SIKINOS، مساء الخميس، على أرصفة مرسى الحريقة النفطي، الذي تُشغّله، وتشرف عليه شركة “الخليج العربي للنفط”.

وبحسب ما أعلنت عنه الشركة العامة لأعمال القطر والإنقاذ والخدمات البحرية؛ فإن الناقلة ستشحن، خلال الساعات المقبلة، مليون برميل نفط خام، دون ذكر وجهة التصدير.

وكانت الفرق الفنية التابعة لشركة “الخليج العربي”، قد نجحت، الفترة الماضية؛ في تصدير مليون برميل نفط خام، عبر الناقلة “يورو”، وسبقها بأيام تصدير الكمية نفسها عبر الناقلة “سونغا بيرل”، فيما لم تذكر “الخليج العربي” وجهة الصادرات.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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