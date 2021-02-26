إيرادات النفط في ليبيا تسجل مستويات قياسية في يناير

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفـط الجمعة، أن إيرادات يناير للعام 2021، من مبيعات النفط الخام والغاز والمكثفات والمنتجات النفطية والبتروكيماويات، بلغت مليار و 409 مليوناً و93 ألف دولار.

وقالت المؤسسة في بيان صادر عنها، إن الإيراد العام للمبيعات سجل مستويات قياسية، وأنه تم إيداع المبلغ في حسابها لدى المصرف الليبي الخارجي تماشياً مع الترتيبات المؤقتة المعمول بها حاليا.

يشار إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت، في يناير الماضي، تحقيق إيراد بقيمة مليار و115 مليونًا و210 آلاف دولار، من بيع النفط الخام والغاز والمكثفات والمنتجات النفطية والبتروكيماويات، خلال ديسمبر الماضي 2020.

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