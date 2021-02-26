اقتصاد

الوطنية للنفط وشركة الواحة للنفط تُناقشان زيادة معدلات انتاج الغاز وتزويد محطات بالغاز

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 26 فبراير 2021 (وال)-عقد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس مصطفى صنع الله الخميس، اجتماع تقابلي مع شركة الواحة للنفط، لمناقشة خطط المؤسسة والشركة لاستقرار معدلات انتاج الغاز وتأثيره الايجابي على السوق المحلي، وتزويد محطات الطاقة الكهربائية بالغاز.

كما تم خلال الاجتماع، مناقشة بعض المشاريع الهامة والحيوية لشركة الواحة للنفط، والتحديات التي تواجهها أثناء عمليات التنفيذ، والسبل الكفيلة لتجاوزها، لتحقيق المستهدفات ودعم الاقتصاد الوطني. (وال- طرابلس) ر ت

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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