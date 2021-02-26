مصرف “الوحدة” يفتتح فرعًا جديدًا بشركة “سرت لإنتاج النفط”

نافذة جديدة لمصرف الوحدة يطل بها على عملائه بمقر شركة “سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز”، حيث يعمل القائمون على إصدار دفتر الصكوك وتفعيل تطبيق الخدمات اليومية، في اليوم الأول من فتح الحساب.

ووفر فرع مصرف “الوحدة” على المواطنين وموظفي شركة “سرت”، عناء السفر للحصول على الخدمات المصرفية والتي باتت متاحة في دقائق؛ تزامنًا مع توفر السيولة النقدية التي شهدت انفراجًا جزئيًا، بعدما شرعت إدارة المصرف في بيع النقد الأجنبي لعموم المواطنين والتجار.

ولم يكن اختيار مكان فرع المصرف داخل شركة “سرت” محلّ صدفة؛ بل هو نتيجة تعاون بين إدارة “الوحدة” والشركة؛ إذ اتفق الطرفان على اختياره في مطلع عام 2019؛ بهدف تعزيز الخدمات للموظفين.

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