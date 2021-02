وفد تونسي يبحث في طرابلس تطوير التعاون الاقتصادي

يبدأ وفد اقتصادي تونسي برئاسة غرفة تجارة صفاقس، غدا السبت، زيارة عمل إلى ليبيا يُجري خلالها مباحثات مع المسؤولين الليبيين حول سٌبل التعاون الاقتصادي.

وأفادت وكالة الأنباء الليبية “وال”، بأن الوفد الاقتصادي التونسي الذي يضم ممثلي أكثر من 30 شركة ومؤسسة تجارية وصناعية وخدمية في تونس سيبدأ زيارته ليلة الوصول بلقاء مع رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس بفندق باب البحر في العاصمة طرابلس.

وسينتظم صباح الأحد بقاعة الاجتماعات بغرفة تجارة طرابلس، اجتماع تقابلي موسع بين أعضاء الوفد ونظرائهم الليبيين من أصحاب الأعمال الليبيين، لبحث تفعيل الحراك الاقتصادي وزيادة زخمه بين البلدين.

ويتضمن برنامج زيارة الوفد التي تتواصل لمدة 3 أيام، عدة لقاءات بعدد من المسئولين الليبيين المعنيين بالشأن الاقتصادي، وزيارات ميدانية لعدد من المصانع والمراكز التجارية الكبرى بطرابلس.

وذكرت مصادر من غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس لوكالة الأنباء الليبية، أن هذه الزيارة التي تتزامن مع عودة عدد من السفارات الأجنبية إلى ممارسة أعمالها من داخل العاصمة طرابلس ستزيل النظرة التي كانت سائدة لدى دول العالم عن عدم توفر الأمن والأمان بليبيا.

