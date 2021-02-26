تحديث وتطوير أسطول الشركة الوطنية العامة للنقل البحري

أعلنت الشركة الوطنية العامة للنقل البحري عن إقتنائها ناقلتان جديدتان حديثتا الصنع (2021) تختصان بنقل النفط الخام أو مشتقاته ، و تم تسميتهما ( فزان ، أنوار بنغازي ).

كما تم دخولهما الخدمة فعلياَ لأول مرة إعتباراً من اليوم الجمعة السادس والعشرين من فبراير الجاري و بذلك تكون الشركة قد تمكنت خلال فترة وجيزة من عام 2021 من تحديث ودعم الأسطول بــ 3 سفن حديثة الصنع ( إبن حوقل – فزان – أنوار بنغازي )، والتي تطابق أعلى معايير الجودة ومتطلبات إئتلاف شركات النفط الكبرى OCIMF، وكافة المتطلبات والشروط الدولية المعمول بها في السوق الملاحي.

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