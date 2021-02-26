تراجع صادم… عملة بيتكوين تفقد 13 ألف دولار من سعرها في 144 ساعة

شهدت أسعار عملة بيتكوين الرقمية تحركات مثيرة منذ الأحد الماضي، لتفقد نحو 13 ألف دولار في 144 ساعة تقريبا.

وسجلت العملة المشفرة الأكثر شهرة على مستوى العالم صعودا صاروخيا حتى يوم 21 فبراير/شباط مسجلة مستويات قياسية جديدة أعلى من 58 ألف دولار، وذلك قبل أن تتراجع بحدة خلال تعاملات الأيام التالية فاقدة أكثر من 10 آلاف دولار.

وبحسب رويترز فإنه جرى تداول بيتكوين خلال تعاملات اليوم الجمعة، عند 46 ألفا و443 دولارا.

%17 تراجعا

وخلال تعاملات الثلاثاء الماضي، هوت بيتكوين 17%، لتطلق شرارة موجة بيع في شتى أسواق العملات المشفرة مع تنامي قلق المستثمرين بشأن التقييمات شديدة الارتفاع في الوقت الذي يبيع فيه متعاملون يكونون مراكز كبيرة من العملة لجني الأرباح.

وتكبدت أكبر عملة مشفرة في العالم الثلاثاء الماضي أشد انخفاض يومي في شهر، لتهبط إلى 45 ألف دولار.

مكاسب 60% في 2021

ورغم نزولها من المستوى المرتفع البالغ 58 ألفا و354 دولارا الذي بلغته يوم الأحد الماضي، إلا أن بيتكوين مازالت مرتفعة بنحو 60% منذ بداية العام.

وشهدت أسواق العملات المشفرة نشاطا محموما هذا العام إذ بدأ كبار مديري الثروات والشركات يأخذون الفئة الناشئة من الأصول على محمل الجد، وضخوا المال في القطاع ورفعوا الثقة بين المضاربين الصغار.

وساهم استثمار بقيمة 1.5 مليار دولار من شركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا في العملة المشفرة هذا الشهر في رفع قيمة بتكوين فوق 50 ألف دولار لكنه ربما يؤدي الآن إلى فرض ضغوط على سعر سهم الشركة التي باتت شديدة التأثر بتحركات بتكوين.

وجاء التراجع في الأيام الأخيرة بعد تغريدة من رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك مؤسس شركة تسلا للسيارات الكهربائية على تويتر أشار فيها إلى أن أسعار عملتي بيتكوين وإيثيريوم في مستويات مرتفعة، إلى جانب تصريحات وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين بأن بيتكوين “من الأصول عالية المضاربة” وضعيفة الكفاءة لإجراء التحويلات.

وكان الصعود الصاروخي لأسعار بيتكوين خلال الأسابيع الماضية، قبل أن تفقد بعض مكاسبها، مرتبطة إلى حد كبير بتغريدات وإجراءات أخرى من ماسك أعلن خلالها دعم للعملة الرقمية الأشهر، إلى جانب عملات رقمية أخرى على رأسها دودج كوين، إلى جانب بعض التصريحات والإجراءات الأخيرة من شركات ومؤسسات عالمية.

توقعات بمكاسب ضخمة

ويتوقع خبراء أن يقفز سعر عملة بيتكوين الرقمية بنحو الضعف قبيل نهاية العام الجاري.

ففي يناير/ كانون الثاني الماضي، أجرت وكالة “سبوتنيك” مقابلة مع الخبراء الروس في مجال بيتكوين في يوم عيد ميلاد العملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم، وتوقع الخبراء أن يصل سعر العملة إلى 100 ألف دولار.

وقال يوري بريباتشكين رئيس الجمعية الروسية للاقتصاد المشفر والذكاء الاصطناعي وبلوكتشين، “أتوقع أن تصل مؤشرات عملة بيتكوين في عام 2021 إلى مستويات أعلى بكثير من المستويات الحالية”.

وتابع: “حسب التوقعات الإيجابية ستتجاوز تكلفة البيتكوين 65 -75 ألف دولار في الربع الثالث من عام 2021”.

وأضاف: “أما في حال سيناريو سلبي، فسيتراوح سعر العملة بين 10-25 ألفا، مع تجاوز هذا السعر لفترة قصيرة بهدف النمو في عامي 2022-2023”.

من جهته، قال ياكوف بارينسكي، رئيس صندوق استثمار العملات المشفرة، إنه من المرجح أن يرتفع سعر بيتكوين إلى 100 ألف دولار في عام 2021.

وكذلك، قال يوري مازور رئيس قسم تحليل البيانات في شركة “بروكر”: “السيناريو الإيجابي هو ارتفاع السعر إلى 90 ألف دولار في نهاية عام 2021، والمتوسط 50 ألف دولار،.

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