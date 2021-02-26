ناقلتا نفط ينضمان لأسطول شركة النقل البحري

أعلنت الشركة الوطنية العامة للنقل البحري اقتناءها ناقلتين جديدتين حديثتي الصنع خاصتين بنقل النفط الخام أو مشتقاته إحداهما تحت اسم فزان والأخرى أنوار بنغازي.

وأكدت النقل البحري في بيان لها أن الناقلتين ابتداء من الجمعة يعدان قد انضمتا رسمياً لأسطول الشركة ودخلتا الخدمة فعليا لأول مرة ابتداء من هذا التاريخ.

وأوضح البيان أن الشركة استطاعت في وقت وجيز عام 2021 دعم أسطولها بـ3 سفن حديثة الصنع هي ابن حوقل وفزان أنوار بنغازي.

وقالت شركة النقل البحري إن سفنها تطابق أعلى معايير الجودة ومتطلبات ائتلاف شركات النفط الكبرى وكافة المتطلبات والشروط الدولية المعمول بها في السوق الملاحي.

ورجح البيان أن تساهم هذه السفن في توسعة النشاط ورفع الحجمية الساكنة “لأسطولنا بما يعزز من دورنا ومكانتنا كشركة منافسة في مجال النقل البحري على الصعيد الدولي”.

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