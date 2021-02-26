اقتصاد

طرابلس تستعد لاستقبال وفد اقتصادي تونسي

تم النشر منذُ 18 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تستعد العاصمة طرابلس يوم السبت 27 فبراير الجاري لاستقبال وفد اقتصادي تونسي برئاسة غرفة تجارة صفاقس يصل في إطار زيارة عمل لليبيا بهدف إجراء محادثات مع المسؤولين تعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وبحسب وكالة الأنباء الليبية فإنّ الوفد التونسي سيضم ممثلين من أكثر من 30 شركة ومؤسسة تجارية واقتصادية وخدمية تونسية.

وسيبدأ الوفد التونسي الزيارة بلقاء مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة بطرابلس بفندق باب البحر بطرابلس ليلة السبت، قبل أن يعقد يوم الأحد اجتماعاً تقابلياً موسعاً بقاعة الاجتماعات بغرفة طرابلس مع نظرائهم الليبيين سيتم خلاله مناقشة طرق تنشيط الحراك الاقتصادي بين البلدين الشقيقين.

كما سيلتقي الوفد التونسي خلال زيارته التي ستستمر لمدة 3 أيام بعدد من المسؤولين الليبيين المعنيين بالشأن الاقتصادي، بالإضافة لقيامه بزيارات ميدانية لعدد من المصانع والمراكز التجارية الكبرى في العاصمة طرابلس.

يذكر أنّ هذه الزيارة ستأتي بالتزامن مع عودة بعض السفارات الأجنبية للعمل بعد استقرار الأوضاع في البلاد.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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