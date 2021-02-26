الوطنية للنقل البحري تضيف ناقلتي نفط حديثتين لأسطولها

أعلنت الشركة الوطنية العامة للنقل البحري الجمعة، اقتنائها ناقلتا نفط خام ومشتقاته جديدتان وحديثا الصنع تم تسميتهما فـزان، وأنـوار بنغازي.

وأضافت الشركة على صفحتها الرسمية، أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ خطة تحديث وتطوير أسطولها البحري 20/23، مؤكدة أن هذه الناقلات تطابق أعلى معايير الجودة ومتطلبات ائتلاف شركات النفط الكبرى OCIMF، وكافة المتطلبات والشروط الدولية المعمول بها في السوق الملاحي

وأشارت الشركة إلى أن هذه السفن ستساهم في توسعة نشاط الشركة ورفع الحجمية الساكنة لأسطولها بما يعزز من دورها كشركة منافسة في مجال النقل البحري على الصعيد الدولي.

يشار إلى أن الشركة الوطنية العامة للنقل البحري قد تمكنت خلال هذا عام 2021 من تحديث ودعم أسطولها بــ 3 سفن حديثة الصنع هي إبن حوقل – فزان – أنوار بنغازي

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