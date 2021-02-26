“الوطنية للنقل البحري” تضيف ناقلتين لأسطولها

أعلنت الشركة الوطنية العامة للنقل البحري، الجمعة، عن اقتناء ناقلتي نفط ومشتقاته جديدتين، تم بناؤهما هذا العام، وبهذا تكون الشركة قد أضافت لأسطولها 3 ناقلات جديدة منذ مطلع العام الجاري.

وأسمت الشركة الناقلتين (فزان وأنوار بنغازي)، وأوضحت في بيان، أن معايير الناقلات الجديدة مطابقة لمواصفات ائتلاف شركات النفط الكبرى وكافة الشروط المعمول بها دوليا في سوق الملاحة الدولي.

وكانت الشركة الوطنية العامة للنقل البحري قد أطلقت في ديسمبر من عام 2019 خطتها بشأن تطوير أسطولها خلال الفترة ما بين 2020- 2023 في إطار تعزيز المنافسة بمجال النقل البحري، موضحة في الوقت ذاته بأنها بادرت منذ عام 2017 بتشكيل لجان فنية مهمتها تقييم الأسطول الليبي.

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