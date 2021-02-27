مؤشر الأمن الغذائي للدول المغاربية.. لم يشمل ليبيا

صنف تقرير مؤشر “الأمن الغذائي” الذي تصدره مجموعة “The economist” البريطانية، ثلاثة بلدان مغاربية هي المغرب وتونس والجزائر في خانة البلدان ذات “الأداء الجيد”.

ويعتمد التنصيف الجديد الذي لم يشمل التصنيف كلا من ليبيا وموريتانيا، على أربعة معايير، القدرة على تحمل تكاليف الغذاء، توفر الغذاء، الجودة والأمان، والموارد الطبيعية والقدرة على الصمود.

وكان تنصيف المغرب في صدارة البلدان المغاربية بعدما تم تصنيفه في الرتبة 57 من أصل 113 دولة شملها المؤشر، وبعده الجزائر التي حلت في الرتبة 58 على الصعيد العالمي ثم تونس التي حلت في الرتبة 59 عالميا.

وحصد المغرب أفضل ترتيب (44 عالميا) ضمن معيار الموارد الطبيعية والقدرة على الصمود، في حين سجل أسوأ ترتيب (79 عالميا) ضمن معيار توفر الغذاء.

والجزائر، حصدت أفضل ترتيب (44 عالميا) ضمن معيار القدرة على تحمل تكاليف الغذاء في حين كان أسوأ تصنيف لها (92 عالميا) ضمن معيار الموارد الطبيعية والقدرة على الصمود.

أما تونس، فقد سجلت أفضل ترتيب لها (54 عالميا) ضمن معيار الجودة والأمان، في حين سجلت أسوأ ترتيب (65 عالميا) ضمن معيار توفر الغذاء، وفقا لما نقله موقع “أصوات مغاربية”.

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