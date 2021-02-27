اقتصاد

وفد أمريكي: قطاع الاتصالات الليبي فرصة استثمارية كبيرة

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات الليبية القابضة، فيصل قرقاب، أوجه التعاون المشترك وتبادل الخبرات في قطاع الاتصالات، مع مجموعة من شركات الاتصالات والتكنولوجيا الأمريكية، بحضور مديرة غرفة التجارة الأمريكية في ليبيا، ديبي هيرت.

وبحسب بيان الشركة؛ فإن “قرقاب” استعرض خطة “القابضة للاتصالات” في تطوير عمل القطاع خلال الفترة ما بين 2021 و2023، كما ناقش الطرفان إمكانية تطوير الاستثمارات في ليبيا بمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية، التي تعد شريكًا استراتيجيًا في التنمية والاستثمار، بحسب وصف “قرقاب”.

وشدّد وفد الشركات الأمريكية، بقيادة دانيال ليس، على أن قطاع الاتصالات في ليبيا يعدّ فرصةً استثماريةً كبيرةً.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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