“المتحد للتجارة والاستثمار” يرفع سقف السحب اليومي إلى 2000 دينار

أعلن المصرف “المتحد للتجارة والاستثمار”، لكافة عملائه من حاملي بطاقات “تسهيل ” عن رفع سقف السحب النقدي من آلة ATM.

وأوضح المصرف، عبر حسابه، أنه حدّد سقف السحب اليومي، عند 500 دينار، بينما رفعت إدارة المصرف سقف السحب الأسبوعي إلى ألفي دينار لكل عميل، على أن تتم عملية صرف الأموال من الآلة المتوفرة بفرع منطقة المنصورة، في مدينة طرابلس، مع تأكيدها على إضافة يوميْ الجمعة والسبت؛ للاستفادة من الخدمة، وعلى مدار اليوم.

وكان مصرف “المتحد للتجارة والاستثمار” قد أعلن، في يناير الماضي، عن فتح منظومة الأغراض الشخصية بقيمة عشرة آلاف دولار، واستئنافها بجميع فروع ووكالات المصرف.

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