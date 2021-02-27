واشنطن بوست : المخابرات الأمريكية تكشف عن مكالمة سرية بين ترامب و خليفة حفتر

ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن وكالة المخابرات المركزية كشفت عن سر المكالمة بين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وقائد القوات المسلحة خليفة حفتر .

وذكرت الصحيفة يوم الخميس نقلاً عن مسؤولين سابقين بالإدارة ، أن جهاز المخابرات أجرت اتصالاً هاتفياً بين ترامب وحفتر في أبريل 2019 أشاد فيه الرئيس الأمريكي بـ “الدور المهم لحفتر في محاربة الإرهاب وتأمين الموارد النفطية الليبية .

و أضافت الصحيفة الأمريكية إن الإمارات إتهمت أيضًا باستخدام السفن لنقل وقود الطائرات إلى ليبيا ، بزعم لأغراض عسكرية.

تواصل موقع Middle East Eye مع السفارات الروسية والإماراتية في واشنطن العاصمة ، لكنه لم يتلق ردًا حتى هذا الوقت فيما يخص هذه القضية .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية