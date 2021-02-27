اقتصاد

واشنطن بوست : المخابرات الأمريكية تكشف عن مكالمة سرية بين ترامب و خليفة حفتر

تم النشر منذُ 24 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن وكالة المخابرات المركزية كشفت عن سر المكالمة بين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وقائد القوات المسلحة خليفة حفتر .

وذكرت الصحيفة يوم الخميس نقلاً عن مسؤولين سابقين بالإدارة ، أن جهاز المخابرات أجرت اتصالاً هاتفياً بين ترامب وحفتر في أبريل 2019 أشاد فيه الرئيس الأمريكي بـ “الدور المهم لحفتر في محاربة الإرهاب وتأمين الموارد النفطية الليبية .

و أضافت الصحيفة الأمريكية إن الإمارات إتهمت أيضًا باستخدام السفن لنقل وقود الطائرات إلى ليبيا ، بزعم لأغراض عسكرية.

تواصل موقع Middle East Eye مع السفارات الروسية والإماراتية في واشنطن العاصمة ، لكنه لم يتلق ردًا حتى هذا الوقت فيما يخص هذه القضية .

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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  • الاشادة بمكافحة ااجيش الوطنى بمكافحة الارهاب امر طبيعى ونقل وقود الطائرات ايضا امر طبيعى اما نقل اسلحة ومرتزقة ارهابيين من خلال طائرات وسفن مدنبة من تركيا الى ليبيا فجريمة حرب طبقا للقانون الدولى فما دور ترامب فى هذه الجريمة نريد تسريبات لمكالمات ترامب مع اردوغان واعطائه دور اخصر لهذا العمل القذر

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