بعد نحو شهرين من تغيير سعر الصرف… عدد من المصارف يعلن رفع سقف السحب

أعلنت عدد من المصارف رفع سقف السحب النقدي في مجموعة من فروعها مطلع الأسبوع الحالي.

وأكد مصرف الجمهورية فرع تاجوراء الوسط رفع سقف السحب إلى خمسة آلاف دينار للحساب الواحد، بينما أعلن فرع المصرف التجاري الوطني سوق الثلاثاء، توفر السيولة النقدية بسقف سحب قدره أربعة آلاف دينار للفرد.

وحددت وكالة مصرف الصحاري فرع تاجوراء سقف السحب عند سبعة آلاف دينار.

وتأتي هذه الاجراءات، عقب شهرين من تطبيق سعر الصرف الجديد بعد اتفاق أعضاء مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي على تعديل سعر الصرف بـ4.48 دنانير للدولار الواحد.

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