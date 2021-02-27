وزير العمل يلتقي مدراء مكاتب الوزارة بالمنطقة الغربية

التقى وزير العمل والتأهيل بحكومة الوفاق الوطني “المهدي الأمين”، صباح اليوم السبت 27 فبراير عدداً من مدراء مكاتب العمل والتأهيل ببلديات الساحل الغربي، على هامش اختتام البرنامج التدريبي المقام ببلدية صبراته.

وكان ذلك بحضور وكيل الوزارة “علي عكاشة” وعميد بلدية صبراتة، ومدير إدارة متابعة مكاتب العمل والتأهيل بالمناطق، كذلك مدير إدارة التدريب الوظيفي، ومدير مكتب الوزير؛ واستمع الوزير لعدد من الملاحظات والطلبات المقدّمة من قبل مدراء مكاتب العمل والتأهيل، خصوصاً في جانب دعم المكاتب للقيام بعملهم على الوجه المطلوب.

كما تم خلال اللقاء مناقشة تعزير دور المكاتب العمل والتأهيل داخل البلديات في تدريب وتطوير الباحثين عن العمل و فئتي المرأة و الاشخاص ذوي الإعاقة، كما طالب مدراء المكاتب تفويض المكاتب داخل البلديات بعدد من الصلاحيات التي يفتقدها في عدد من الإجراءات.

ووعد “الامين” بالنظر في كل المقترحات، كما أصدر تعليماته بالنظر وبشكل عاجل في المذكرة التي تم تقديمها للوزارة.

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