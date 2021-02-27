السكريتير العام لمنظمة أوبك يراسل صنع الله لحصوله على جائزة مكافحة الفساد

أعلنت مؤسسة النفط عن تلقي رئيس مجلس الإدارة “مصطفى صنع الله” مساء يوم الخميس الموافق 25 فبراير 2021، رسالة تهنئة من محمد سنوسي باركيندو السكريتير العام لمنظمة أوبك، والتي هنأه من خلالها بحصوله على الجائزة الدولية لمكافحة الفساد المُقدّمة من وزارة الخارجية الأمريكية بتاريخ 23 فبراير.
وقال وزير الخارجية الأمريكي” أنتوني.ج. بلينكن” أن هذه الجائزة تُمنح للأشخاص الشجعان الذين يقومون بأدوار البطولة في محاربة الفساد والدول التي تعمل للإيفاء بالتزاماتها بالمعايير الدولية لمكافحة الفساد وهي شهادة أخرى على الاحترام الذي اكتسبتموه والقيادة التي جلبتموها للمؤسسة منذ عام 2014 ، حيث أنكم الإدارة التنفيذية الوحيدة في مجال الطاقة والأعمال من بين 12 مستلم مميز لجائزة الأبطال الدولية لمكافحة الفساد.
وأضاف قائلا : هذا التشريف يُسلّط الضوء على ما نعرفة نحن في منظمة أوبك منذ زمن طويل وطوال فترة رئاستكم للمؤسسة عمِلتُم دون كلل أو ملل للحفاظ على الثقة والأمانة على الصعيدين المحلي والدولي، كما أنكم كنتم ولا زلتم حازمين في تصميمكم لإعادة بناء وتحسين قطاع النفط والغاز الليبي والحفاظ على مكانة المؤسسة بين الدولة المصدرة للنفط في العالم.
وأشار أيضاً إلى أنه على الرغم من التحديات العديدة التي واجهتها مؤسسة النفط لمدى سنين بما فيها الأثر الكبير لجائحة كورونا على الأسواق العالمية، فقد عملت دون خوف أو محاباة لتوفير احتياجات الطاقة الحيوية للشعب الليبي.
أضف تعليقـك