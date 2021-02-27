السكريتير العام لمنظمة أوبك يراسل صنع الله لحصوله على جائزة مكافحة الفساد

أعلنت مؤسسة النفط عن تلقي رئيس مجلس الإدارة “مصطفى صنع الله” مساء يوم الخميس الموافق 25 فبراير 2021، رسالة تهنئة من محمد سنوسي باركيندو السكريتير العام لمنظمة أوبك، والتي هنأه من خلالها بحصوله على الجائزة الدولية لمكافحة الفساد المُقدّمة من وزارة الخارجية الأمريكية بتاريخ 23 فبراير.

وقال وزير الخارجية الأمريكي” أنتوني.ج. بلينكن” أن هذه الجائزة تُمنح للأشخاص الشجعان الذين يقومون بأدوار البطولة في محاربة الفساد والدول التي تعمل للإيفاء بالتزاماتها بالمعايير الدولية لمكافحة الفساد وهي شهادة أخرى على الاحترام الذي اكتسبتموه والقيادة التي جلبتموها للمؤسسة منذ عام 2014 ، حيث أنكم الإدارة التنفيذية الوحيدة في مجال الطاقة والأعمال من بين 12 مستلم مميز لجائزة الأبطال الدولية لمكافحة الفساد.

وأضاف قائلا : هذا التشريف يُسلّط الضوء على ما نعرفة نحن في منظمة أوبك منذ زمن طويل وطوال فترة رئاستكم للمؤسسة عمِلتُم دون كلل أو ملل للحفاظ على الثقة والأمانة على الصعيدين المحلي والدولي، كما أنكم كنتم ولا زلتم حازمين في تصميمكم لإعادة بناء وتحسين قطاع النفط والغاز الليبي والحفاظ على مكانة المؤسسة بين الدولة المصدرة للنفط في العالم.

وأشار أيضاً إلى أنه على الرغم من التحديات العديدة التي واجهتها مؤسسة النفط لمدى سنين بما فيها الأثر الكبير لجائحة كورونا على الأسواق العالمية، فقد عملت دون خوف أو محاباة لتوفير احتياجات الطاقة الحيوية للشعب الليبي.

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