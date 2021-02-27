العمل والتأهيل تعتمد الملاكات الوظيفية لعدد من الجهات العامة

أعلنت وزارة العمل والتأهيل التابعة لحكومة الوفاق الوطني عن اعتمادها عدد (72) ملاكات وظيفية لجهات عامة خلال شهر يناير وهي:

مركز تشخيص وعلاج السكري والغدد الصماء “سبها”، كلية الطيران المدني مصراته، مركز المعلومات والتوثيق بوزارة العمل والتأهيل، مركز غسيل الكلى الأصابعة، المعهد العالي لتقنيات الفنون طرابلس، المعهد العالي للعلوم والتقنية البركت غات، مستشفى زمزم القروي، المعهد العالي للعلوم والتقنية ترهونة، كلية العلوم والتقنية الشاطئ، مستشفى الجميل العام، مستشفى بئر الأسطى ميلاد طرابلس، المعهد العالي للعلوم والتقنية مصراته، كلية العلوم والتقنية طرابلس.

مستشفى الأصابعة العام، مصلحة التخطيط العمراني المعهد العالي لتقنيات السلامة والصحة المهنية أسبيعة، المعهد العالي لتقنيات التبريد والتكييف سوكنة، ديوان وزارة الخارجية، هيئة المشروعات العامة، مركز جراحة وعلاج الأورام صبراته، مستشفى الحوادث ابوسليم، مستشفى تمسات القروي، مستشفي بنت بيه القروي، المركز العالي للسباكة، كلية التقنية الهندسية صرمان المعهد العالي للعلوم والتقنيات الهندسية سبها، المعهد العالي للعلوم والتقنية القريات، المعهد العالي للعلوم والتقنية القره بوللي.

المعهد العالي للعلوم والتقنية العربان، المعهد العالي للعلوم والتقنية برقن الشاطئ، المعهد العالي للعلوم والتقنية الجفرة-سوكنة، المعهد العالي للعلوم والتقنية ككلة، المعهد العالي للعلوم والتقنية طرابلس، كلية التقنية الهندسية هون، المعهد العالي للعلوم والتقنية الكفرة، المعهد العالي للعلوم والتقنية زليتن، المعهد العالي للعلوم والتقنية زلة، المعهد العالي للعلوم والتقنية غريان، المعهد العالي للعلوم والتقنية نالوت،المعهد العالي للعلوم والتقنية وادي الشاطئ، المعهد العالي للعلوم والتقنية غدامس، المعهد العالي للعلوم والتقنيات الطبية هون المعهد العالي للعلوم والتقنيات الطبية الجميل، المعهد العالي للعلوم والتقنيات الطبية الزهراء.

كلية التقنية الزراعية والصحة الحيوانية وادي عتبة، المعهد العالي للعلوم والتقنية الزراعية الخضراء ترهونة، مستشفى الهواري القروي الكفرة، مركز زليتن للسكري والغدد الصماء، مركز علاج السكر والغدد الصماء ترهونة، العيادة المجمعة ترهونة، العيادة المجمعة بوعيسى، المعهد العالي للعلوم والتقنية أولاد علي-ترهونة.

العيادة المجمعة طريق المطار، مركز خدمات الأسنان طرابلس، مستشفى غريان المركزي التعليمي، مستشفى وازن القروي، الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار، مصلحة الطرق والجسور، مركز علاج الأورام سبها، مركز الكفرة الإيوائي للعلاج الطبيعي، المركز الوطني لتشخيص وعلاج الأطفال ومرضى التوحد، مستشفى نسمة العام.

المعهد العالي للعلوم والتقنية الزراعية الغيران، المعهد العالي للعلوم والتقنية الزراعية قصر بن غشير، المعهد العالي للعلوم والتقنية الزراعية تمسات، المعهد العالي للعلوم والتقنية الزراعية وادي عتبة. المعهد العالي للعلوم والتقنية الزراعية وادي الشاطئ، المعهد العالي للمهن الشاملة قمينس، المعهد العالي لشؤون الضيافة الزنتان، والمعهد العالي للمواصلات والنقل الرجبان.

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