الغرفة التجارة والصناعة بنغازي تفتتح مقر لشركة المواد البناء

بنغازي 28 فبراير 2021 (وال)- افتتح رئيس الغرفة التجارة والصناعة بنغازي مرعي السعيطي، مقر لشركة الشريان لمواد البناء لدعم السوق المحلي.

هذا وجاء ذلك خلال احتفالية أقيمت يوم أمس الأول، بحضور رئيس مجلس الإدارة للغرفة صالح العبيدي، وعدد من رجال الأعمال من مدينة بنغازي ومن جمهورية مصر العربية.

وقال رئيس مجلس الإدارة بغرفة التجارة والصناعة صالح العبيدي – في تصريح لوكالة الأنباء الليبية – “نهنئ أنفسنا كغرفة التجارة ونهنئ أهل مدينة بنغازي، بافتتاح هذا المقر لشركة الشريان لمواد البناء، والذي يعتبر إضافة كبيرة لمدينة بنغازي في عالم مواد البناء، من مختلف أنواع طلاء في أكثر من 3 شركات عالمية بتقديم منتجات ممتازة جدًا”.

وأضاف العبيدي أن شركة الشريان هي وكيل لإحدى كبرى الشركات في مجال الطلاء، مثلها مثل شركة وكيل سيراميك كيلوباترا التي أفتتح قبل شهرين في بنغازي.

وأشار العبيدي إلى أن مدينة بنغازي تزداد كل يوم بعزيمة أبناءها ورجال أعمالها الذين أثبتوا أن مدينة بنغازي هي العاصمة الاقتصادية القادمة لليبيا، خاصة وإن المدينة عانت من ويلات الحروب، وها هي تتعافى وتنهض بأيدي أبناءها بعد عودة الحياة بافتتاح الموانئ والمطار. (وال- بنغازي) م ب/ ر ت

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