المرج.. دورة تدريبية لموظفي القطاعات حول التنمية البشرية

المرج 28 فبراير 2021 (وال)- اختتم بمجمع المرج للرعاية الاجتماعية الشاملة السبت، برنامج تدريبي في مجال التنمية البشرية تحت عنوان “تقدير الذات”، لتدريب المشاركين على آليات بناء تقدير الذات.

هذا واستهدف البرنامج العاملين في مجال الخدمة الاجتماعية، والقطاع الصحي، لمساعدتهم على فهم ذواتهم وتحقيق النجاح, وذلك عبر مشغل تدريبي يتعلم ويمارس فيها المشارك بأسلوب التعلم النشط .

وشارك في هذا البرنامج التدريبي (70) موظفًا يمثلون كل من اختصاصي الخدمة الاجتماعية في مجمع المرج للرعاية الاجتماعية الشاملة، السلك الطبي في إدارة الخدمات الصحية بالمرج، والخبرة الفنية في مركز الخبرة القضائية والبحوث .

وحول طبيعة البرنامج؛ أوضح المدرب أشرف الفاخري – في تصريح لوكالة الأنباء الليبية – أن البرنامج التدريبي “تقدير الذات” يُعد من البرامج المهمة جدًا، حيث أنه هو البوابة لكل أنواع النجاح الأخرى المنشودة، وهو المحرك الأساسي لبناء الشخصية المتزنة القادرة على قيادة ذاتها نحو التفوق والإنجاز.

وأشار الفاخري إلى أن البرنامج تم تقديمه للقطاعات العامة برعاية مجمع المرج للرعاية الاجتماعية الشاملة، بوعاء زمني يقدر بــ 4 ساعات يوميًا، وتم تقسيم المشاركين إلى ثلاثة مجموعات بالتعاون مع مركز فكرة، وهي إحدى مؤسسات المجتمع المدني.

وقال الفاخري إن البرنامج سيخلق مناخ إداري تفاعلي يؤدي إلى إحداث تحول في العملية الإدارية, مشيرًا إلى أن البرنامج سيستهدف في خطوته الثانية هذا الأسبوع اختصاصيي الخدمة الاجتماعية في صندوق التضامن الاجتماعي .(وال- المرج) أ ف/ ر ت

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