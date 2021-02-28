وفد اقتصادي تونسي يصل العاصمة طرابلس

وصل مساء أمسٍ السبت 27 فبراير إلى مطار معيتيقة بطرابلس، وفد اقتصادي تونسي برئاسة غرفة تجارة صفاقس في زيارة عمل لليبيا، يجرى خلالها مباحثات مع الجانب الليبي تنصب في التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وسيُنظّم اليوم الأحد بقاعة اجتماعات غرفة تجارة طرابلس، اجتماع تقابلي موسع بين أعضاء الوفد ونظرائهم الليبيين من أصحاب الأعمال، من أجل تفعيل الحراك الاقتصادي وزيادة زخمه بين البلدين.

الجدير بالذكر أن هذه الزيارة تمت بالترتيب مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس التي تربطها بغرفة التجارة والصناعة صفاقس اتفاقية تعاون مشترك، ويتضمن برنامج زيارة الوفد التي تتواصل لمدة 3 أيام على لقاءات بعدد من المسؤولين المعنيين بالشأن الاقتصادي، وزيارات ميدانية لعدد من المصانع والمراكز التجارية الكبرى بطرابلس.

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