رفع الكفاءة المهنية بالزاوية يختتم دورته في صناعة “الخبز والخبيز”

اختتم بمقر مـركز رفـع الكفـاءة المهنيـة بالزاوية يوم الخميس الماضي 25 فبراير فعاليات الدورة التدريببة “صناعة الخبز والخبيز”.

والتي كانت برعاية المجلس البلدي الزاوية، و مراقبة الاقتصاد والصناعة، ونقابة المخابز، وبإشراف وتنظيم مركز رفع الكفاءة المهنية بالزاوية، وتمّ في هذه الدورة تدريب عدد “11” متدرب.

التدريب تضمن جانبين الأول النظري، وفيه تعلم المتدربين أساسيات العجائن وطرق إعداد الخبز والصحة والسلامة داخل المخابز، بينما تمّ الجانب العملي في عدة مخابز داخل نطاق مدينة الزاوية.

وتكمن أهمية هذه الدورة في تدريب المشاركين على كيفية تقطيع ووزن وتشكيل الخبز؛ حسب المواصفات والمعايير المهنية الصحيحة في صناعة الخبز، وكذلك دخول سوق العمل المحلي للحد من تواجد العنصر الأجنبي داخل المخابز.

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