فريق التدقيق بمركز ضمان الجودة يراجع ملفات بعض الشركات والمراكز التدريبية

أعلن فريق المراجعة والتدقيق بإدارة الاعتماد والمعايرة بأنّه يقوم بمراجعة ملفات الشركات والمراكز التدريبية التي تقدمت للحصول على اعتماد مؤسسي من مركز ضمان الجودة والمعايرة المهنية التابع لوزارة العمل والتأهيل.

هذه المراجعات تشمل الشركات والمراكز التدريبية التي قام الفريق بزيارتها في مدينة مصراتة خلال الفترة الماضية، حيث تقدمت كل من “شركة دار النخبة للاستشارات الإدارية والتدريب، مركز العلوم البحرية والتنمية والحاسوب بالمنطقة الحرة، شركة اليقين الدولية للتدريب والتأهيل، شركة سيجما الدولية للتعليم والتدريب، ومركز المنال للتدريب والتعليم؛ للحصول على اعتماد مؤسسي الذي يمنحه المركز.

كما ويُواصل الفريق مراجعة طلبات تجديد الاعتماد المؤسسي لكل من “شركة العربي الهندسي للتنمية البشرية والتدريب والتعليم، مركز البيان للتدريب والتطوير”.

بالإضافة إلى الاطلاع على ملفات الشركات والمراكز التدريبية والنشاطات التي تقوم بها وتجهيزات الأمن والسلامة والقاعات التدريبية، ومراجعة بعض العروض المرئية التي تحوي نشاطات والبرامج التدريبية لهذه الشركات.

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