ضمان الجودة يعقد اجتماعاً مع خبيرات مهنة التمريض

عُقد يوم الخميس الماضي الموافق 25 فبراير الاجتماع التقابلي لمركز ضمان الجودة والمعايرة المهنية مع خبيرات مهنة التمريض وإدارة تحديد المهارات والتصنيفات المهنية بالمركز.

يأتي هذا الاجتماع استكمالاً لورشة التحليل المهني لمهنة “مُمرض ومساعد مُمرض”، التي نظّمها المركز بالتعاون مع نقابة المهن الطبية والطبية المساعدة في السابع عشر من شهر يناير الماضي، وتواصلت على مدى أسبوعين متتاليين.

تم خلال هذا الاجتماع التحقق من مخرجات ورشة التحليل المهني لمهنة ( ممرض – مُساعد ممرّض)، التي نظمت باستخدام منهجية “ديكام”، كذلك الحديث عن ماتم إنجازه ومراجعة (الواجبات، المهام، المسؤوليات، الخطوات).

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